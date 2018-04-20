ABD'den Çin'e ticaret baskısı sürüyor; teknoloji yatırımlarına acil kesinti gelebilir
ABD-Çin ticaret savaşlarında yeni cephe teknoloji yatırımları. ABD, Çinli teknoloji yatırımlarına acil durum kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.
- DHA
Financial Times´da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump hükümeti Çinli yatırımlara Pekin´in üzerindeki ticaret baskısını artırmak için ulusal ekonomik acil durum kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.
ABD Hazine Bakanlığı´ndan da teyit edilen habere göre ABD hükümeti Donald Trump´ın çağrısı üzerine Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası´nı devreye sokmanın yolunu arıyor.
Bu yasa devreye konarsa, habere göre ABD başkanının yarı iletkenler ve robotik gibi Çin´in ABD´de satın almalar gerçekleştirdiği teknoloji sektörlerindeki yatırımlarını kısıtlama yetkisi veriyor.
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