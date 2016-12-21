AB’den Gümrük Birliði için önemli adým

AB Komisyonu düzenlediði haftalýk toplantýda, Türkiye ile Gümrük Birliði anlaþmasýnýn güncelleþtirilmesi konusunda resmi görüþmelere baþlamak için AB Konseyinden yetki talep etme kararý aldýðýný açýkladý.

FAYDA SAÐLAYACAK

Açýklamada, Gümrük Birlið’inin güncelleþtirilmesinin 29 Kasým 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapýlan AB-Türkiye zirve kararlarýnda yer aldýðý hatýrlatýlarak, “Bu teklifle birlikte AB Komisyonu taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Gümrük Birliðinin mevcut AB-Türkiye ticari iliþkilerini yansýtarak iyileþtirilmesi tüm taraflara önemli ekonomik fayda saðlar” ifadesi kullanýldý. 31 Aralýk 1995’te yürürlüðe giren Gümrük Birliðinin, günümüz þartlarýna uyarlanmasý hem AB hem de Türkiye tarafýndan gerekli görülüyor. Gümrük Birliði, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsýyor. Geleneksel tarým ürünleri ise bu anlaþmanýn kapsamýnda yer almýyor. Anlaþmanýn güncelleþtirmesiyle, Gümrük Birliðindeki ürünlerin niteliði ve yelpazesinin tarým, hizmetler, sanayi ve kamu alýmlarý alanlarýný kapsayacak þeklide geniþlemesi ve AB’nin 3. ülkelerle imzalayacaðý serbest ticaret anlaþmalarýnda Türkiye’nin maðdur olmasýnýnda önüne geçilmesi hedefleniyor. Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varýldýktan sonra Gümrük Birliði iyileþtirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafýndan onaylamasý gerekiyor.