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AB'den Türkiye için Gümrük Birliği adımı

Avrupa Birliği, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamını genişletmek için adım atmaya hazırlanıyor. Kararlar, bugün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın düzenleyeceği bir basın toplantısı ile açıklanacak.

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Avrupa Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirme konusunda resmen yetki aldı.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, 1995'te Türkiye ile imzalanan anlaşmanın kapsamını genişletmek amacıyla, müzakere yetkisini Avrupa Komisyonu'na devretti.

NTV'nin haberine göre müzakereye açılacak olan yeni anlaşmanın ayrıntılarını Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Frans Timmermans açıklayacak. Yapılacak değişiklik, AB'ye gümrük kısıtlaması olmadan tarım, süt ve sanayi ürünlerini ihraç etmenin önünü açacak.

Tarım ürünlerinin neredeyse hepsi Avrupa Birliği pazarına giriş yapabilecek. Türkiye, Avrupa Birliği'nin kamu ihalelerine katılma hakkına da sahip olacak. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki firmalar da Türkiye'de yatırım hacimlerini arttırabilecek. Ayrıca ürünlerini hem AB pazarına hem de 3'üncü ülkelere ihraç edebilecekler.

AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmaları Türkiye'yi de kapsayacak. Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamı oldukça dar. Birçok ürün AB ülkelerine satılamıyor. Yaklaşık 2 yıl sürecek olan müzakerelerin Aralık 2018'de sona ermesi hedefleniyor. Yeni anlaşmayla 10 yılda Türkiye, Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin yüzde 50 artırılması hedefleniyor.

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Yorumlar

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Hüseyin keleş21.12.2016 23:43
Avrupa ac türkiye kendi kendine yeter avrupa sömürü sistemi özerine kurulmuş yani
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YILMAZ21.12.2016 23:40
AB yine bir şeytanlık düşünüyordur yoksa düğün değil bayram değil HAYASIZLAR
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Melike Topaz21.12.2016 13:39
Yine havucu gösterdiler Türkiye'ye gocmen anlasmasi yilbasinda sona erecekti simdi vermeyecekleri gumruk birligi icin Masada 2 yil oyalayacaklar.. Bence bu gorusmelerin imzalar atildigi an baslamasi lazimdi.. Ben inanmiyorum bahar gelsin sinirlar acilsin. Kim nereye gitmek istiyorsa gitsin
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kiracı21.12.2016 13:13
avrupa birliğinin bize hiçbir faydası olmayacak kaldıki avrupanın kendine faydası yok şu anda sadece günü kurtarıyorlar ve kendi çıkarı varsa türkiyeye yakınlaşıyor baştan sona yalan avrupa
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XYZ21.12.2016 12:07
Bu hamleler AB nin kedi ye ciğeri karşıdan sallama hamleleridir,Türkiyemizi oyalama taktikleridir,AB bu zamana kadar hangi sözünde durmuştur,53 yıldır kapısında bizi bekletmektedir,AB ye girmemiz için millet olarak topyekün Hıristiyan dinine geçmemiz onlar için yetelidir,
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ado21.12.2016 11:05
ya kardeşim bu gümrük birliyi bize ne getirdi ne götürdü oturun buna bakın avrupa her zaman çıkarını düşünür biz buna müthiş deriz altında kalırız
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MEHMET21.12.2016 09:58
DOMUZLARI KORKU SARDI.
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