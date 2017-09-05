AB’den Türkiye’ye zehirli yumurta oyunu

Avrupa Birliği’nden (AB) dün yapılan açıklamada ise 24’ü AB üyesi olmak üzere Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkede zehirli yumurta tespit edildiği bildirildi. Bu gelişme üzerine AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının 12 Eylül’de Estonya’nın başkenti Talinn’de toplanacağı bildirildi. Zehirli yumurta salgınından henüz etkilenmemiş dört AB ülkesinin Litvanya, Portekiz, Kıbrıs ve Hırvatistan olduğu belirtilirken, Amerika, Rusya ve Güney Afrika zehirli yumurtaların bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Milyonlarca zehirli yumurta Avrupa’da market raflarından kaldırılırken bazı yetkililer zehirli yumurtaların bisküvi, salata ve pastalar gibi işlenmiş yiyecekler aracılığıyla çoktan besin zincirine girmiş olabileceğini söylüyor.

AB’YE İHRACAT FİYATI ETKİLEDİ

Öte yandan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, yumurtanın ağustosta yüzde 16.85 oranındaki fiyat artışında, zehir nedeniyle AB ülkelerine gerçekleşen yumurta ihracatının etkili olduğunu söyledi. Konya “Bu ülkelerin ihracat yaptığı ülkeler bizden yumurta talep etmeye başladı ve ihracat arttı. Dışarıya yumurta gidince fiyatlar yükselmeye başladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere ihracata başladık. Ülke çeşitliliğinin artışı bu fiyatları etkiledi” dedi.

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