ABD’li dev 3. Havalimanı’na kondu

ABD merkezli UPS Türkiye’deki hava operasyonlarını, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşıyıp genişleteceğini duyurdu. Yeni tesisin, UPS’in İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan tesisinden dört kat daha büyük olması ve 2018 yılı bitmeden açılması planlanıyor. UPS Doğu Avrupa Başkanı Daniel Carrera, “UPS’in Avrupa’daki ihracat hacmi geçen yıl yüzde 15’ten fazla arttı ve Türkiye’deki işletmemizin bu büyümeye önemli bir katkısı bulunuyor. Sınırlar arası ticaretin, tahmin edilebilir gelecekte küresel gayri safi yurt içi hasıladan daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Sonuç olarak ekonomiler, daha etkileşimli ve dış ticarete bağlı hale gelirken güvenilir küresel ağlara da daha çok ihtiyaç duyuyor” dedi. Yeni tesisin, UPS’in İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan tesisinden dört kat daha büyük olması ve 2018 yılı bitmeden açılması planlanıyor.

STRATEJİK KONUMDAYIZ

İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu da, “Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik için stratejik bir avantaj sunmaktadır. UPS gibi küresel nakliye devlerinin İstanbul’da faaliyet gösterme planları bunun bir kanıtıdır” dedi.