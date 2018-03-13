ABD’li dev Türkiye’nin rüzgarına yoğunlaştı

Yabancı devlerin rüzgar enerjisine ilgisi artıyor. İlk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Türk ortaklarıyla birlikte kazanan Alman Siemens’ten sonra ABD’li General Electric (GE) de Türkiye’nin rüzgarına yoğunlaştı. Halen İzmir’de rüzgar türbini üretim tesisi bulunan GE, Fiba Grubu ile bu alanda işbirliğine gitti. General Electric (GE) CEO’su John Flannery da dün bu amaçla Türkiye’ye gelerek Fiba Grubu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Fina Enerji ile imzayı attı. Flannery imza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede 70 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren GE’nin CEO’su Flannery, Erdoğan’a Türkiye’deki yatırım planları hakkında bilgi verdi.

8 RÜZGAR SANTRALİ

Alınan bilgiye göre Fiba 410 410 MW gücünde 8 ayrı rüzgar santrali yatırımı yapacak. Yatırım 2020 yılı sonuna kadar devreye alınacak. Bu süreçte GE, rüzgar türbini tedarik ederek tuzun süreli servis hizmetlerini üstlenecek. Anlaşmanın imza töreni GE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su John Flannery ve Fina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin’in katılımıyla gerçekleşti. Fina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin “GE ile imzaladığımız anlaşmalarla rüzgar enerjisi alanında halihazırda 336 MW olan kurulu gücümüzü önümüzdeki 2 yıl içinde 761 MW’a çıkaracağız. Bu süreçte özellikle yerli üretime katkısını artıran, uzun süreli iş ortağımız GE ile yolumuza devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Manar Al Moneef ise “Çalışmalarımızın, ulusal stratejilerin gerçekleştirilmesine aktif bir şekilde katkıda bulunmasından büyük gurur duyuyoruz. Fina Enerji’yle olan anlaşmamız gerçek bir işbirliğinin sağlayacağı başarıyı temsil ediyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji hedeflerini desteklemenin yanı sıra GE olarak aynı zamanda yerel üretimin ve istihdamın geliştirmesi için de çalışıyoruz. İzmir’de 2017’de üretime başlayan GE’nin LM Wind Power türbin kanadı fabrikası bu taahhüdümüzün bir kanıtıdır” dedi. GE’nin Türkiye’de 800’den fazla çalışanı ile dört ofis ve tesisi bulunuyor. Erdoğan’ın son dönemde ağırladığı isimler arasında dev teknoloji şirketlerinin CEO’ları göze çarpıyor. Kasım ayında teknolojinin dahisi Elon Musk ile görüşen Erdoğan, Şubat ayında Siemens CEO’su Joe Kaeser’i kabul etmişti.