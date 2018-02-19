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ABD´li piyasa düzenleyicileri kripto para sektörü ve milletvekillerini buluşturdu

Dünyanın pek çok ülkesinde milletvekilleri tam olarak kavrayamadıkları finansal güçleri bastırmaya çalışırken, ABD bunun tam zıttı bir anlayışla, durumu bir fırsata çevirerek kripto para sektörü ve milletvekillerini bir araya getiriyor.

  • DHA
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Senato Bankacılık Komitesi´nde gerçekleştirilen kripto paralar konulu oturumda, ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve Vadeli Emtia Piyasası Komisyonu, ABD Kongresi´den Bitcoin üzerindeki federal denetimi genişletmeyi gözden geçirmesini isterken, tüketiciler korunurken kripto paraların gelişiminin engellenmemesinin önemine dikkat çektiler. Bu gelişme ışığında Bitcoin´de yaklaşık bir günde iki bin dolarlık bir artış gerçekleşti.

Geçen hafta gerçekleşen oturumun hemen öncesinde Bitcoin, 13 Kasım 2017 tarihinden beri en düşük seviyesine gerileyerek 5,947 dolardan işlem görmüştü. Oturum sonrasında kripto para yatırımcıları gelişmeleri mutlulukla karşılarken, Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 30 artış gösterdi. Kripto para piyasası hacmi 89 milyar dolarlık bir artışla 24 saat içinde yüzde 29´luk bir büyüme yaşandı.

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