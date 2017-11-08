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ABD'li şirket, Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı

Merkezi ABD'de bulunan, dünyanın önde gelen oyun geliştirici şirketlerinden Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı.

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Zynga’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, şirket, anlaşma uyarınca Peak Games’in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olacak.

Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise İstanbul merkezli şirkette kalacak.

Türk oyun şirketi bugün saat 10.00’da İstanbul’da, söz konusu satın alma ve gelecek planlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

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