ABD'li şirket, Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı Merkezi ABD'de bulunan, dünyanın önde gelen oyun geliştirici şirketlerinden Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı.