Ekonomi Bakanı Zeybekci: Amerikan dev şirketlerinin haksız rekabet yarattığını biliyoruz

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.