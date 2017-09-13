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ABD'nin borcu 20 trilyon doları aştı

Business Insider, ABD’nin ulusal borcunun ülke tarihinde ilk kez 20 trilyon doları aştığını bildirdi.

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Geçtiğimiz mart ayının ortalarında ABD'nin borç limiti 19.84 trilyon dolar seviyesinde dondurulmuştu.
 
Geçtiğimiz hafta ise ABD Başkanı Donald Trump, Harvey kasırgasının mağdurlarına yardım sağlanması için borç limitinin 8 Aralık tarihine kadar geçici olarak arttırılmasına yönelik yasayı imzaladı.
 
Böylelikle bugün itibarıyla ABD'nin iç borcu 20.164 trilyon dolara ulaşmış durumda ve giderek artmaya devam ediyor.
 
Trump birçok kez ABD'nin borcunun azaltılması gerektiğini belirtmiş, ancak yönetimin bütçe çerçevesinde artan sosyal taahhütler doğrultusunda borç rakamındaki artışı kabul etmek zorunda kalmıştı.

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