ABD'nin borcu tarihinde ilk kez 20 trilyon doları aştı

ABD'de federal hükümetin borcu ilk kez 20 trilyon dolar sınırını aştı. 20 trilyon doların geçilmesiyle Hazine'nin borçlanma limitin de aşılmış oldu. ABD medyasında yer alan habere öre Hazine, Mart ayından bu yana uyguladığı olağan üstü tedbirler ile borçlanma miktarını 19,84 trilyon dolar seviyesinde tutmaya çalışıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal borç, 8 Aralık'a kadar borçlanmaya imkan veren Kongre kararının Başkan Donald Trump tarafından imzalanmasının ardından Cuma günü 318 milyon dolar artarak 20 trilyon 162,17 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu borcun 5 trilyon 539,5 milyar dolarlık kısmı çeşitli kamu kuruluşlarının elinde ve 14 trilyon 662,66 milyar doları ise özel sektöre.

Trump tasarıyı imzaladı

Kriz, hükümetin Cuma başında hükümeti açık tutmak için ihtiyaç duyduğu kadar borçlanmasına izin vererek, Cuma günü yapılan kongrenin yeni bir borç tatilini onaylaması sonrasında geldi. Başkan Trump, genç yönetiminin ilk borç artışı olan tasarıyı imzaladı.

Muhafazakar Cumhuriyetçiler, geçen haftaki kanun taslağının serseri bir anlaşma olduğunu kanıtlayan 20 trilyon dolarlık yeni kaydın olduğunu söyledi.