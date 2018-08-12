ABD'nin ekonomik saldırılarının medya ayağını Bloomberg yürütüyor

Bloomberg, cuma günü aşırı dalgalanma nedeniyle bankaların saniyelik kapatmasını sektörde ciddi bir sorun çıkmış gibi "Dolar talebini karşılayamayan bankalar BDDK ile acil toplantı yapacak" şeklinde asılsız bir haberle dünyadaki yatırımcılarına duyurdu. Haber anında sosyal medyada 2001 krizine benzetilerek algı operasyonlarına dönüştü.

HABERE ÜÇLÜ YALANLAMA

Ajansa yalanlama ise gecikmedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği ajansın sabah saatlerinde geçtiği toplantı haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre, haberle ilgili kamu kurumları inceleme başlattı.

Türkiye'nin yaşadığı kur saldırısından medet uman bir başka medya kuruluşu da Financial Times. Geçmişte de defalarca algı operasyonlarının merkezinde yer alan gazete, önceki gün TL'nin aşırı değer kaybetmesinde önemli rol üstlendi. Financial Times, Avrupa Merkez Bankası'nın Türkiye'de faaliyetleri olan BBVA, BNP Paribas ve UniCredit gibi bankaların TL'deki zayıflık nedeniyle Türkiye riskinden endişelendiği belirtti. Ancak haber Avrupalı bankalar tarafından yalanlandı.

BALTALAMAK İSTİYORLAR

Peki neden yapıyorlar? Çünkü Türkiye'de bankacılık sektörü şu anda en güçlü sektörlerden biri. 2001 krizinden sonra Türk bankacılık sektörü ciddi yapısal dönüşüm yaşadı. Son dönemde Türkiye'nin yakaladığı siyasi istikrar ve güçlü yönetimin de etkisiyle sektörün bilanço büyüklüğü 3.7 trilyon liraya ulaştı. 2000'li yıllarda devleti fonlayan bankalar artık 2.5 trilyon liralık bir kaynağı ekonomiye aktarıyor. Kredilerin aktiflerdeki payı yüzde 64. Sorunlu kredilerin oranı yüzde 3'ler civarında.

BLOOMBERG'İN İLK HABERİ DEĞİL!

İşin garip tarafı bu Bloomberg'in ilk dezenformasyonu da değil. Geçmişte de ajans yalan-yanlış haberleriyle Türkiye aleyhtarı kampanyaların başını çekiyordu. Hatırlayın, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı resmi açıklama yapılmadan önce de ABD'nin haber sitesi Bloomberg'e sızdırılmış, abartılı imalarla kamuoyuna yansıtılmıştı. 2011'de de ajans, Japon finans kuruluşu Nomura ve IMF ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlere imza atmıştı.

(Sabah)