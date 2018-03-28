ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı 4 katına çıktı

EIA'dan yapılan açıklamada, 2016'da günlük ortalama 14,2 milyon metreküp LNG ihraç eden ABD'nin 2017'deki ihracatının günlük ortalama 54,9 milyon metreküpe yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin geçen seneki LNG ihracatının hepsinin Cheniere Energy firmasının Louisiana eyaletinde bulunan Sabine Pass adlı terminalden gerçekleştiği kaydedilirken, buradan yapılan LNG ihracatının 25 farklı ülkeye ulaştığı bilgisine yer verildi.

Geçen sene yapılan toplam LNG ihracatının yüzde 53'ünün 3 ülkeye gittiğinin bildirildiği açıklamada, bu ülkelerin Meksika, Güney Kore ve Çin olduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin geçen seneki toplam LNG ihracatının yüzde 20'sinin Meksika'ya, yüzde 18'inin Güney Kore'ye, yüzde 15'inin ise Çin'e ulaştığı aktarıldı.

Meksika'nın geçen sene gaz talebinin arttığına, ancak ülkenin doğalgaz boru hatları yapımında görülen gecikmelere işaret edilen açıklamada, bu nedenle Meksika'nın ABD'den ithal ettiği LNG'ye daha fazla ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Asya'da petrol fiyatlarına endeksli gaz fiyatlarının arttığına dikkat çekilirken, öte yandan ABD'de doğalgaz fiyatlarının düşük olduğu ve bunun ABD'nin Asya'ya olan LNG ihracatını arttırdığı kaydedildi.

- En büyük 3'üncü LNG ihracatçısı olması öngörülüyor

ABD'de faaliyette olan Sabine Pass terminali dışında Maryland eyaletinde Cove Point adlı terminalin de yapımının tamamlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu yıl ve gelecek sene LNG ihracatı için ABD'de 4 terminalin daha bitmesinin beklendiği iletildi.

Açıklamada, bu terminallerin Louisiana eyaletindeki Cameron, Georgia eyaletindeki Elba Island ve Teksas eyaletindeki Freeport ve Corpus Christi tesisleri olduğu paylaşıldı.

Söz konusu tesislerin tamamlanmasının ardından ABD'nin LNG ihracat kapasitesinin 2019'da günlük ortalama 271,9 milyon metreküpe çıkmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2020 yılı itibariyle Katar ve Avustralya'nın ardından, ABD'nin dünyanın en büyük üçüncü LNG ihracatçısı olmasının öngörüldüğü vurgulandı.