ABD'nin ticari ham petrol stokları beklenenden fazla arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,2 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 436 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 700 bin varil artış göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,2 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 664,3 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 238 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 600 bin varil düşüş yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 800 bin varil artış göstermişti.

Ham petrol üretimi son 16 haftada 15 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 80 bin varil artışla 8,55 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 183 bin varil düşüşle 2,15 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 33 bin varil artışla 10,62 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi rekor seviyeye ulaşırken, son 16 haftada 15 kez artış gösterdi.

EIA'nın Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,4 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor.

Petrol fiyatları düşüş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları düşüş gösterdi.

TSİ 17.40'ta Londra Brent türü petrol 72,54 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 67,05 dolardan işlem gördü.