ABD'nin vize açıklamasıyla gerileyen dolar 3.77 liraya indi

ABD´nin Türkiye Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada, ABD´nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

Açıklama öncesi 3.83 lira dolayında olan dolar yaklaşık beş kuruşluk düşüşle 3.77 liraya kadar geriledi. En düşük 3.7732 lirayı gören dolar yılın son işlem gününün ilk işlemlerinde 3.78 liranın üzerine çıktı. Küresel piyasalarda 1.19 doların üzerine tırmanan euro da, parite etkisiyle 5.50 lira düzeyine kadar geriledikten sonra, yeni günün ilk işlemlerinde 4.52 liranın üzerine yükseldi.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, ABD ile vize sorunun çözülmesinin de etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi de Perşembe günü yüzde 2.08 artışla 114 bin 480 puan ile yeni rekor düzeyden kapandı.