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ABD'nin yeni nesil uçağı projesine Türkiye de aday oldu

ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilecek yeni nesil eğitim uçağı projesi için Türk eğitim uçağı da aday oldu.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilecek yeni nesil eğitim uçağı projesi için aday oldu. TUSAŞ ihaleye, yerli yolcu uçağı projesini üstlenen Eren Özmen- Fatih Özmen çiftine ait SNC (Sierra Nevada Corporation) ile birlikte giriyor. TUSAŞ ile SNC, ABD Hava Kuvvetleri’nin projesine aday olabilmek için “Freedom Aircraft Ventures LLC” isimli ortak şirket kurdu. İhalede Boeing, Lockheed Martin gibi dev rakiplerle yarışacaklar. Proje kapsamında üretilecek uçaklar ABD Hava Kuvvetleri’nin halen kullanmakta olduğu T-38 Talon eğitim uçaklarının yerini alacak. TUSAŞ ile SNC’nin geliştireceği uçağın Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçağı projesine de yön vereceği değerlendiriliyor.(Habertürk)

T-38 Talon

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