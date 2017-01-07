ABD’ye Çin yerine Türk ev tekstili

Yeni dönemde Türk ev tekstili sektörü pazar payının genişleyeceğini ve ihracatın artacağını belirten TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, “ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Amerikan sanayisini tekrar büyük hale getirmek ve her Amerikalı’ya iyi bir maaş ve iyi bir iş sağlamaktaki kararlılığını göstermek amacıyla Ulusal Ticaret Komisyonu’nu kurdu. Kurulan komisyon, yerli üretimin desteklenmesi ve orta sınıfı yeniden güçlendirmesi için çalışacak. Bu gelişmenin bizi ilgilendiren kısmı komisyona Çin karşıtlığı ile bilinen Prof. Navarro’nun liderlik edecek olması. Tüm dünyada ölçek ekonomisini kaybedeceği, ihracat oranları düşeceği için güç sorunu yaşayacağı dolayısı ile maliyetlerin artacağını tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Komisyonun uygulayacağını belirttiği programı ile Çin, güç kaybedecek ve pazarda açık oluşacaktır. ABD pazarında oluşacak bu açığın Türk ev tekstili sektörü pazar payını genişleteceğini ve ihracatını artıracağını düşünüyoruz” dedi. Türk ev tekstili sektörünün yıllık toplam ihracatı 2.7 milyar dolarken, ABD’ye olan ihracatı 272 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Aydın, şunları söyledi:

PAZAR PAYI ARTACAK

“Sektörümüzün ihracat rakamları ve ülkelerin kalite standartlarının tercihlerine etkisi göz önüne alındığında ABD’de yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyor, dünya çapında pazar payımızı artırarak, hedeflenen rakamların üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz.”