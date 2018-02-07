Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Açıköğretimde kayıt yenileme başlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat Pazartesi başlayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat Pazartesi başlayacak.
 
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. 
 
Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.
 
Öte yandan, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YPG kazansın Afrin´e giderim diyen mühendis

YPG kazansın Afrin´e giderim diyen mühendis

Süper Lig'in sakatlık raporu

Süper Lig'in sakatlık raporu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA