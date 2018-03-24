Adana kebapta domuz kangal sucukta eşek eti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, insan sağlığını hiçe sayan gıda üreticisi 173 şirketi teşhir etti. Listede Adana kebaba domuz, kangal sucuğa eşek eti, yoğurda jelatin karıştıranlar da var.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan 173 firmayı ve ürettiği toplam 282 parti ürünü teşhir etti. İfşa edilen firmaların bazılarının ürünlerinde domuz, at ve eşek eti de çıktı.
MENÜDE DOMUZ
Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler arasında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceği bulunuyor. Özellikle restoran ve et-et ürünü satan firmaların ürünlerinde tek tırnaklı hayvan (at, eşek) ve domuz etine rastlandı. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan şirketler arasında İzmir-Menemen’den Mest-Et’in köftesinde domuz etine rastlanırken, İstanbul-Esenyurt’taki Urfa Sofrası’nın Adana kebap kıymasında da domuz eti tespit edildi. Aydın-İncirliova’daki Aytaç Vardar isimli firmanın sucuklarından da domuz eti çıkarken bir başka firmanın ürettiği kangal sucukta da eşek etine rastlandı.
PİDEDE SAKATAT
Bakanlıkça et ve et ürünlerinde yapılan denetimlerde sucuk, köfte, kebap, sulu köfte, karnıyarık, kıymalı börek, lahmacun, pide harcı ve döner ürünlerinin aralarında bulunduğu 70 parti ürünün çoğunda kanatlı eti tespit edilirken, özellikle pide ve yemek harçlarında sakatat, deri, baş eti gibi tağşişlere rastlandı. Bakanlık bitkisel yağlarda ise taklit ve tağşiş yapılan 104 parti ürünü ifşa etti. Takviye edici gıdalarda da değiştirilmiş 15 ürüne ait bilgiler yer aldı. Bitkisel macun ve bitkisel gıda takviyelerinde sıklıkla ilaç etkin maddesi ‘sildenafil’e rastlandığı bildirildi.
769 FİRMAYA ULAŞTI
Bakanlığın açıklamasında balda taklit ve tağşişle üretilen 15 parti ürünün adı da açıklandı. Alkolsüz içeceklerde 5, çikolatada 6, enerji içeceğinde 1, bitki çayında 1, baharatta da 1 parti ürününe ait bilgiler kamuoyuna ilan edildi. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye www.tarim.gov.tr/GKGM adresinden ulaşmak mümkün. Bakanlık dünkü duyurusuyla birlikte 2012’den bu yana 769 firmaya ait bin 605 ürünü teşhir etmiş oldu.
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