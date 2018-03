Adana kebapta domuz kangal sucukta eşek eti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan 173 firmayı ve ürettiği toplam 282 parti ürünü teşhir etti. İfşa edilen firmaların bazılarının ürünlerinde domuz, at ve eşek eti de çıktı.

MENÜDE DOMUZ

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler arasında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceği bulunuyor. Özellikle restoran ve et-et ürünü satan firmaların ürünlerinde tek tırnaklı hayvan (at, eşek) ve domuz etine rastlandı. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan şirketler arasında İzmir-Menemen’den Mest-Et’in köftesinde domuz etine rastlanırken, İstanbul-Esenyurt’taki Urfa Sofrası’nın Adana kebap kıymasında da domuz eti tespit edildi. Aydın-İncirliova’daki Aytaç Vardar isimli firmanın sucuklarından da domuz eti çıkarken bir başka firmanın ürettiği kangal sucukta da eşek etine rastlandı.

PİDEDE SAKATAT

Bakanlıkça et ve et ürünlerinde yapılan denetimlerde sucuk, köfte, kebap, sulu köfte, karnıyarık, kıymalı börek, lahmacun, pide harcı ve döner ürünlerinin aralarında bulunduğu 70 parti ürünün çoğunda kanatlı eti tespit edilirken, özellikle pide ve yemek harçlarında sakatat, deri, baş eti gibi tağşişlere rastlandı. Bakanlık bitkisel yağlarda ise taklit ve tağşiş yapılan 104 parti ürünü ifşa etti. Takviye edici gıdalarda da değiştirilmiş 15 ürüne ait bilgiler yer aldı. Bitkisel macun ve bitkisel gıda takviyelerinde sıklıkla ilaç etkin maddesi ‘sildenafil’e rastlandığı bildirildi.