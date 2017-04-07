Adana’da kentiçi ulaşıma ‘Pembe Buton’ desteği
TEMSA, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 15 adet Avenue otobüsü daha teslim etti.
TEMSA, teslim edilen otobüslerde yolculuk yapan kadınların durak dışında istedikleri yerde inebilmelerine olanak sağlayan ‘Pembe Buton’ uygulamasını hayata geçirdi. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü “TEMSA, kendi markasıyla otobüs üreten dünyadaki birkaç firmadan biri ve Adana’da. Hedefimiz Adana’da ulaşımın standardını yukarı çekmek” dedi. TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik de “Teslimatını yaptığımız araçlarda ‘pembe buton’ uygulaması başlatıyoruz. Otobüs içindeki, duracak butonu sayısını 7’den 10’a çıkarttık. Bu butonlar sayesinde durak harici iniş yapmak isteyen kadın yolcular istedikleri yerde inebilecekler” dedi.
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