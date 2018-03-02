Adana'da kurulacak 1 milyar dolarlık petrokimya tesisiyle Türkiye'nin dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda açıkladığı polipropilen üretilecek petrokimya tesisi yatırımı, Adana'da ve iş dünyasında büyük heyecan yarattı.

Cezayir'in milli enerji şirketi ile Rönesans Endüstri arasında imzalanan anlaşmayla, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 826 bin metrekarelik alana kurulacak tesis, yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak ve ilk etapta 250 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

Halı, ambalaj malzemeleri ve mobilya gibi sektörlerde kullanılan polipropilen ithalatına yılda yaklaşık 2,2 milyar dolar ödeyen Türkiye'nin, Cezayir'den temin edilecek ham maddeyle bu tesiste polipropilen üretmesi, yılda 550 milyon dolarlık kaynağın dışarıya gitmesini önleyecek.

Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını yüzde 25 azaltacak tesiste, yılda 450 bin ton polipropilen üretilecek.

Limana yakınlığı ve ulaşım imkanlarının yanı sıra iklim ve coğrafi şartları elverişli Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde kurulacak tesis, yaklaşık 30 ay sonra hizmete girecek.

İş dünyası yatırımı olumlu karşıladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırımın müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'den verdiğini anımsatarak, "Bölgemiz adına mutlu edici, sevindirici bir haber aldık." dedi.

Kavak, yatırımın öncelikle bölge ekonomisine katkı sağlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde yapılacak 1 milyar dolarlık yatırımla yılda yaklaşık 450 bin ton polipropilen üretilecek. Bu yatırım önemli çünkü Türkiye yıllık 2 milyon ton polipropilen tüketiyor. Bunun 100 bin tonu Petkim tarafından üretiliyor, 1 milyon 900 bin tonunu ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu alanda ciddi bir açığımız var. Bunu 450 bin ton aşağı çekeceğiz. Dünyada bir petrokimya ligi var. Türkiye'de böyle bir yatırımın hayata geçirilmesi, Türkiye'nin petrokimya ligine girdiğini gösterir. Yatırımla cari açığımızı aşağı çekeceğiz, milli ve yerli ürünümüzü kullanmış olacağız. 1 milyon 900 bin ton ithalatı İsrail'den yapıyoruz. 2 milyonluk tüketimin de 1,5 milyon tonunu Gaziantep alıyor. Dolayısıyla bu bölgenin belirlenmiş olmasının yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bölgede liman bulunması, ulaşım kolaylığı, iklimsel ve coğrafi şartların iyiliği Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin petrokimya tesisi kurulumu için seçilmesinde etkendir."

Kavak, yatırımın Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'ne de katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'ndeki yatırımlar da bu bağlamda hız kazanacak ve ciddi anlamda enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltacak." dedi.

"Rekabet gücümüzü artıracak"

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe de yatırımın hem Türkiye hem de Adana için önemine dikkati çekerek, "Bu hacimde bir yabancı yatırımın ilimize kazandırılması çok önemli olmakla birlikte, ülkemizin önemli ithalat kalemlerinden birinin bölgemizde üretilecek olması da büyük değer taşımaktadır. Adana, Ortadoğu ve Asya petrolünün boru hatlarıyla dünyaya nakledildiği bir enerji üssü konumuna gelmiştir. Bu bölgede yapılacak petrokimya yatırımları yalnız bölgemizi değil, ülkemizi de kalkınma hamlesinde sırtlayacak niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da Yumurtalık'ta kurulacak petrokimya tesisinin cari açığı ve maliyetleri azaltacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Petrokimya tesisiyle sanayici ve girişimcilerin yatırım konusunda önleri açılacak, üretim, ihracat ve rekabet gücümüz artacak. Adana iş dünyası olarak yatırımın gerçekleşmesi için gerekli katkı ve desteği vereceğiz. Bu yatırımın bölgede yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan petrokimya yatırımları için bir başlangıç olmasını umut ediyorum. Bu yatırım bölgemizde kurulması planlanan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için de önemli bir itici güç olacaktır."

Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya da Cezayir ile yapılan bu büyük iş birliğinin bölgeye yatırım konusunda öncü güç olacağını belirterek, "Burada petrokimya tesislerinin ardından ileri teknoloji ürünlerin imal edildiği sanayi de kurulmalı." ifadesini kullandı.