ADB.Miner solucanı binlerce Android'li cihazı ele geçirdi

Android’li cihazları tehdit eden yeni zararlı yazılım ADB.Miner, birkaç gün içerisinde binlerce telefon ve televizyon kutusuna sıçramayı başardı.

360Netlab siber güvenlik araştırmacılarından Wang Hui tarafından keşfedilen zararlı yazılım, ele geçirdiği cihazları siber korsanlar için kripto para madenciliğinde kullanıyor.

Zararlı yazılım bilgisayar solucanlarına benzer bir karakteristik gösteriyor ve ADB debug arayüzünü kullanarak 5555 portu üzerinden cihazlara sızıyor.

Güvenlik uzmanları genellikle 5555 portunun kapalı olduğunu ancak ADB debug aracı kullanıldığında bu portu yanlışlıkla açılarak siber korsanlara davet çıkardığına dikkat çekiyor.

Çin merkezli güvenlik şirketi 360Netlab’e göre ADB.Miner virüsünün en çok bulaştığı cihazların başında akıllı telefonlar ve TV kutuları geliyor.

Virüsün ilk kez 31 Ocak tarihinde bir cihaza bulaştığı belirtilirken, yalnızca 24 saatte çoğunluğu Çin ve Güney Kore’de yer alan 5.000’i aşkın cihaza sıçradığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar virüsün daha fazla cihazı etkilemesinden endişe ediyor. Ayrıca ADB.Miner’ın geçtiğimiz yıl milyonlarca internete bağlı cihaza sızan Mirai virüsünün kaynak kodlarından bazılarını taşıdığı belirtiliyor.

ADB.Miner’ın yedi gün içerisinde bulaştığı cihaz sayısının 7.000 civarında olduğu gelen bilgiler arasında. Araştırmacılar, cihazları virüse karşı savunmasız hale getiren 5555 portunun siber korsanlar tarafından uzaktan açıldığı ihtimali üzerinde duruyor.