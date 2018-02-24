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AFED'in 'şeref konuğu' Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı'na (AFED 2018) Türkiye'nin 'şeref konuğu' olarak davet edildiği bildirildi.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan açıklamaya göre, AFED 2018, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Yerli Üretimi Destekleme Genel İdaresinin koordinesinde ve Kral Selman Bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz'in himayelerinde gerçekleştirilecek.

Fuar, 25 Şubat-3 Mart'ta "Üretimimiz Gücümüzdür" sloganıyla Riyad Uluslararası Fuar Merkezinde kapılarını açacak.

Önceki yıllarda ulusal ölçekte yapılan AFED, bu yıl uluslararası bir fuar niteliği kazanma yolunda ilk kez bir konuk ülkenin katılımıyla planlandı. Bu kapsamda Türkiye fuara "şeref konuğu" olarak davet edildi.

Fuara, SSM koordinasyonunda ASELSAN, FNNS, HAVELSAN, OTOKAR ve ROKETSAN'ın da içinde bulunduğu 25 firmayla katılım sağlanacak.

AFED ile Suudi Arabistan ve Türkiye savunma sanayi firmaları arasındaki üretim ortaklığı imkanlarının araştırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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