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Afrika’ya 100 milyon dolar yatırım

Türk şirketlerinin Afrika ülkelerindeki yatırımlarına bir yenisi ekleniyor.

  • Ercan Baysal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ziyaretlerinin duraklarının birinde önemli bir açılış gerçekleşecek. Limak Holding, Mozambik’te çimento fabrikasının açılışını yapacak. Limak Maputo Çimento Fabrikası’nın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Türk yatırımcıların Mozambik’e yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini de taşıyan fabrika, limanlar bölgesinde 80 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Hint okyanusuna kıyısı olan fabrika, Maputo Limanı’na 12 kilometre uzaklıkta. 2015 yılında yapımına başlayan fabrika, 2016 yılının Aralık ayında faaliyete geçti. Üretim kapasitesi yıllık 700 bin ton olan fabrikanın toplam proje bedeli ise 50 milyon dolar oldu. 

Fabrikanın ihtiyacı olan klinker ve diğer yardımcı hammaddeler için Türkiye’den her yıl 50 milyon dolarlık ihracat yapılması planlanıyor. Holdingin bir diğer projesi ise bahar sonunda Fildişi Sahilleri’nde bir çimento fabrikası daha açmak olacak. Her bir fabrikanın yatırım tutarının ise yaklaşık 50 milyon dolar olduğu öğrenildi. Türkiye Afrika’nın gelişmesi ve kalkınmasına önem veriyor. Bu kapsamda Afrika’da alt yapı başta olmak üzere, sağlık, eğitim gibi bir çok alanda yatırım imkanı bulunuyor. 

 

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