Afrin etkilemedi yabancı, parayı Türkiye’ye yatırıyor

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, yabancı yatarımcıların Türkiye’deki menkul kıymet yatırımlarını aksatmadı. Aksine yabancılar Afrin harekatının başlamasından sonraki 20 Ocak haftasında alımlarına iyice hız verdiler. Yabancı yatırımcı 22-26 Ocak günlerini kapsayan haftada tam 855 milyon dolarlık Türk menkul kıymeti aldılar. Bu alımın 743 milyon doları devlet iç borçlanma senedinden (DİBS), 112 milyon doları ise hisse senedinden oluştu. Yabancının ocak ayındaki toplam alımı ise 1 milyar 161 milyon doları buldu. Yabancıların alımlarında Türkiye’nin büyümesi ve enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin pozitif beklentilerinin güçlenmesiyle yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senedi tarafında son 52 haftalık kümülatif alımları ise 12 milyar dolara yaklaşarak 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

52 HAFTANIN ZİRVESİ

52 haftalık kümülatif işlemlere göre DİBS’te 9 milyar dolar ve hisse senedinde 2.8 milyar dolarlık net alım gerçekleştiren yurt dışı yerleşik kişilerin, Türkiye’nin yüzde 6-7 arasında büyümesinin beklendiği 2017’nin ardından ekonomi güveni, tüketici güveni, öncü imalat ve ihracat gibi verilerin pozitif görünüme işaret etmesini fiyatladıklarını gösteriyor.

Son 2 haftada açıklanan ocak ayına ilişkin makroekonomik veriler, 2017’deki pozitif havanın bu yılın ilk çeyreğine taşınacağına da işaret ediyor. Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, sermayenin kendisine getiri sağlayacak alternatifler aradığını ve gelişmiş ülkelerden gelişen ülkelere doğru aktığını söyledi. DenizBank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek de “TCMB yönlendirmesi ve beklentilerimize paralel enflasyonun baz etkisi kaynaklı geri çekilecek olması, Hazine’nin şubat sonrasında yaz dönemine dek azalacak olan borçlanma ihtiyacı ile birleştiğinde faizler üzerindeki baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz” dedi.