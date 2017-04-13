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Maliye Bakanı Ağbal müjdeyi verdi! 1 Temmuzdan sonra...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, işçi ve memura enflasyon farkından dolayı çıkan açığı, 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacaklarını açıkladı.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, işçi ve memura enflasyon farkından dolayı çıkan açığı, 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacaklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, işçi ve memura enflasyon farkından dolayı çıkan açığa dair konuştu.

Ağbal, işçi ve memur maaşlarına enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin, "2017 Haziran sonu itibarıyla açıklanan enflasyona göre aşağıda kalan ücret düzeylerine bağlı olarak bu artışları 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacağız." dedi.

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