2018 AGİ ne kadar oldu? Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarını açıkladı. Asgari ücrete yüzde 14.2 oranında zam yapıldı peki bu durumda 2018 AGİ ne kadar oldu? İşte AGİ ve asgari ücret ile ilgili son gelişmeler 'AGİ ne kadar oldu ?' sorusu 2018 asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından, aranmaya başlandı. Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, asgari ücretin bin 603 TL olarak açıklanmasının ardından merakla 'AGİ ne kadar oldu', "AGİ ne kadar 2018", 'agi nasıl hesaplanır', "kim ne kadar agi alacak" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.İşte 2018 yılında asgari ücrete yapılan zam miktarı ve 2018 agi hesaplama...



2018 asgari ücret net bin 603 TL olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı açıklandıktan sonra milyonlarca işçi, asgari geçim indirimi ne kadar diye sorgulamaya başladı. Asgari ücretin içinde AGİ var mı? Yeni asgari ücrete AGİ dahil mi? 2018 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...



RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE;





RESMİ AÇIKLAMA OLMADAN YAPILAN 2018 AGİ HESAPLAMA ORANI



Medeni Durum Aylık Tutar



Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.



2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI



Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.



2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018’de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL’den 1603 TL’ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.



YAPILAN ZAMLA AGİ'YE YANSIYAN RAKAMLAR TAHMİNİ TABLOSU BU ŞEKİLDE







Ayrıca yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:

"Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"



2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR? (AGİ HESAPLAMA)



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının,



işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.



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AGİ İLE BERABER 2018 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.







2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - AGİ NE KADAR OLDU?

Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen asgari ücret konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ediyor. Fakat, Bakan Sarıeroğlu asgari ücret açıklamasında AGİ hakkında açıklamada bulunmadı. AGİ ile ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Kim ne kadar AGİ alacak? Buna göre ücret tutarları şöyle oluştu:

Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira

Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira

Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira

Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira

Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?



2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi)

Brüt Ücret

1777,50

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1510,88

Gelir Vergisi

226,63

Damga Vergisi

13,49

Kesintiler Toplamı

506,75

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

133,31

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

1404,06



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanabilir?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanamaz?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.



AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?



Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.



AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?



Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.



AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?



1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.



AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?



AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.



2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” dedi.





NE KADAR VERGİ KESİLECEK?



2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak. Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek. Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor.