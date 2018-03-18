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Ağır hasarlı aracı hileyle satan kişi tespit masraflarını da ödeyecek

Yargıtay, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.

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Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı  ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Burada yapılan kontrolde  aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi. Bunun üzerine alıcı, otomobil için ödediği 37 bin 700 lira bedelin  yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi.
 
Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme,  tanık ifadelerine dayanarak aracın 33 bin 500 liraya alındığına karar verdi ve bu  miktarın alıcıya ödenmesine, aracın da satıcıya teslim edilmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay13. Hukuk Dairesine  geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu ve ağır hasarlı aracın  ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında  zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesini hükme bağladı.
 
Bozma kararında, yerel mahkemece araç satış bedeli olarak 33 bin 500  liranın tahsiline karar verildiği ancak taraflar arasında düzenlenen Çorlu 5.  Noterliğinin evrakında satış bedelinin 37 bin 700 olduğunun belirlendiği  kaydedildi. Belirlenen miktarın tarafları ve mahkemeyi bağlayacağı vurgulanan  gerekçede, mahkemece bu yön gözardı edilerek, tanık ifadesine dayanılarak bedel  tespiti yapılmasının doğru olmadığı vurgulandı. Gerekçede, "Mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış  bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin  tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Ayrıca, davacı tarafından yapılan  tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek hüküm tesisi gerekir."  denildi.

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