Ağrı'nın geleceği için çok önemli görülen jeotermal su kaynağı projesi kapsamında ilk sondaj törenle vuruldu

Ağrı Valiliğinin İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Ağrı-Van karayolu Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında başlattığı projede, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri sondajla 1500 metre derinliğe inmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek sondaj çalışmalarında beklenen su kaynağına daha erken ulaşılabileceğini göz önünde bulunduran uzmanlar, 70 derece üzerinde bir sıcaklığa sahip kaynağı yeryüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

Bugün ilk sondajın yapılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra okunan dualar ve kesilen kurbanın ardından ilk sondajın vurulması talimatını veren Elban, kent için çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Elban, "Bugün çok heyecanlıyız ve ümitliyiz. İl merkezimizin hemen dibinde arzu ettiğimiz miktar ve sıcaklıkta bir jeotermal su bulabilmek amacıyla ülkemizin bu konuda en yetkin kurumu ve ekipleri sıcak su sondajına başladı." diye konuştu.

- "Ağrı'nın kaderi değişecek"

Sondajla yaklaşık 1500 metre derinliğe inilmesinin planlandığını aktaran Elban, ancak kaynağa daha erken ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Elban, sondajla yeterince sıcak su miktarına ulaşmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sondajdaki hedefimiz 50, belkide 70 derecenin üzerinde ve istediğimiz miktarda sıcak su çıkması. Bunu sağlarsak öncelikle sondaj yaptığımız alan ve yakınında inşallah şehrimize hizmet verecek termal tesisler, oteller, fizik tedavi hastaneleri kurulacak. Yeterli sıcaklığı bulursak sıcak suyu, şehir ısıtması ve seracılıkta da kullanmayı düşünüyoruz. Bu proje şehrimizin kaderinin değişebileceğine ve insanlarımızın ısınma maliyetlerinin çok düşük seviyelere inebileceğine inandığımız projedir. Ümidimiz, duamız ve beklentimiz isteğimiz sıcaklık ve miktarda suyun çıkması."

Elban, projenin yaklaşık 3 milyon lira maliyetinin olmasını beklediklerini ancak sondajın derliğine bağlı olarak maliyetin değişebileceğini sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Erhan Tenekeci, bazı ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.