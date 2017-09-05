Ağustos’un zam şampiyonu yumurta oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılı Ağustos ayı ‘Tüketici Fiyat Endeksi’ (TÜFE) verilerine göre söz konusu dönemde en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada oldu. İkinci sırada yüzde 12,84 ile kayısı yer alırken, fiyat artışlarına göre yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz, yüzde 5,87 ile süt, yüzde 5,03 ile tereyağı (kahvaltılık), yüzde 4,97 ile yatak odası takımı, yüzde 4,48 ile kaşar peyniri, yüzde 3,87 ile beyaz peynir, yüzde 3,67 ile Antep fıstığı, yüzde 3,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,16 ile tek kişilik yatak, yüzde 2,95 ile yurt ücretleri, yüzde 2,73 ile bulaşık makinesi, yüzde 2,66 ile mazot listede bulundu.

Sivri biber ucuzladı

Ağustos’ta en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde yaşandı. Fiyatı düşen ürünler şu şekilde sıralandı: ”Yüzde 19,72 ile armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz”.