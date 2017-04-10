Ahmet Antalyalı: Girişimciye ciddi teşvikler veriyoruz

BURSA’nın Karacabey ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" bölge illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen tarım sektörü temsilcilerini buluşturdu.

Fuarı gezen, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, Tarım Bakanlığı olarak çiftçinin üreticinin desteklenmesi için ilden ile, köyden köye koştuklarını belirterek, ‘’ Amacımız büyüyen Türkiye ile birlikte, tarımın, çiftçinin ve köylü vatandaşlarımızın da büyümesidir. Bu nedenle TKDK olarak çiftçiye çok ciddi destekler sunuyoruz, Üretime katkı sağlamaya çalışan girişimcilerimize çok ciddi teşvikler veriyoruz.’’ dedi.

12 bin metrekare kapalı alana kurulan Karacabey Tarım Fuar’nda, 200 marka, tarımsal ürünlerini sergiliyor. Fuarda tarım makinelerinin yanı sıra çiftçilerin kendi ürettikleri yeni gübreler, doğal ürünler de sektör bileşenleriyle buluştu.

Fuarda sergilenen küçük boyutlu bahçe traktörler ise fuarı gezmeye babalarıyla birlikte gelen küçük çocukların ilgi odağı oldu.

Fuarda stand açan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çalışanları ise çiftçilere kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.