Ahmet Antalyalı: Hibe destek başvurularını kolaylaştıracağız

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, kırsal yatırımlarına verilen hibe desteklerinde 2018 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TKDK'nın katılım öncesi Avrupa Birliği fonlarından sağlanan mali yardımların kırsal kalkınma ayağını yürüttüğünü dile getiren AntalyalI, devlet desteği ile birlikte 1 milyar avroluk bir bütçelerinin bulunduğunu bildirdi.

Bu bütçenin yaklaşık 600 bin Avrosunun 2018'de kullandırılacağını dile getiren AntalyalI, geçmişte kırsal yatırımlar için destek verilecek proje bulmakta zorlanırken, TKDK'nın bilinirliğinin artması ve yatırımların görünür hale gelmesinden dolayı son yıllarda hibe başvurusunda bulunulan projelerde gözle görülür bir artış yaşandığını anlattı.

SADECE BÜYÜK ÜRETİCİ DESTEKLENİYOR ALGISI VAR

AB fonlarından sağlanan kaynağın artırılması için Başbakanlık ve AB nezdinde görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden AntalyalI, "Biz AB'den daha fazla bütçe vermeleri için talepte bulunuyoruz" dedi. Kırsal alanda iş imkanı oluşturmanın bedelinin büyükşehirlere göre daha düşük olduğuna dikkat çeken AntalyalI, kurum olarak temel gayelerinin insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek olduğunu söyledi.

Hibe desteklerinin önemli bir kısmının hayvancılık yatırımlarına verildiğine işaret eden AntalyalI, "TKDK büyük üreticiyi destekliyor diye iddialar var. Bu doğru değil. Bugüne kadar verilen desteklerin yüzde 63'ü 150 bin lira altı desteklerden oluşuyor. Yani biz köylüye, çiftçiye destek oluyoruz. Özellikle yararlanıcılarımızın yüzde 80'i küçük üreticilerdir" dedi.

DÜŞÜK BÜTÇELİ PROJELERE DE DESTEK VERECEĞİZ

Yeni programda da özellikle daha küçük işletmecilerin yararlanabilmesi için yatırım tutarını 20 bin avrodan 5 bin avroya kadar indirdiklerini açıklayan AntalyalI, "Bu sayede çok düşük bütçeli projeler de desteklenebilecektir. Hayvancılık projelerinde düşük bütçeli projelere ek puan verilerek sıralamada öne geçmesi sağlanarak hem küçük işletmeler desteklenirken hem de daha fazla projeye destek verilecek" diye konuştu.

YATIRIMCIYA, ÖRNEK PROJELER HAZIRLANACAK

Diğer yandan hayvancılık yatırımlarında maliyetleri düşürmeye yönelik tedbirler alındığını İfade eden AntalyalI, TKDK olarak örnek hayvancılık projelerinin dzlmlerlnin hazırlanarak, yatırımcıların kullanımına sunulacağını bildirdi. Bu örnek proje cizlmlerinin cok kısa sürede TKDK'nın web sayfasında yayınlanacağını açıklayan AntalyalI, "Yatırımcılarımız da hibe başvurusunda basit formları doldurarak bize başvuru yapabilecek" dedi. TKDK'nın proje başvurularında kazananlara 6 bin avroya kadar proje hazırlama bedelinin ödendiğini de İfade eden AntalyalI, yardım masalarının da vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.