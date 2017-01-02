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Aidatsız kart vermeyen bankalar yandı

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek para cezasının 6 milyon lirayı aştığını söyledi.

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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının da bu oranda artırıldığına işaret eden Tokbaş, böylece aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza miktarının, 5 milyon 812 bin 706 liradan 6 milyon 35 bin 332 liraya yükseldiğini belirtti.
 
YETERLİ DENETİM YAPILIYOR
 
Tokbaş, ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 2 bin 400 lira, il hakem heyetlerine başvuru üst sınırının da 3 bin 610 lira olarak belirlendiğini de hatırlattı. Tokbaş ayrıca, idari para cezalarının bir kısmını caydırıcı bulduğunu, ama tüketicinin korunması noktasında daha da önemlisinin yeterli denetim olduğunu dile getiren Tokbaş, “Yeterli denetimin yapılmaması halinde birçok kuruluşun haksız uygulamalarının devam edeceği unutulmamalı” diye konuştu.
 

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