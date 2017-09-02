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Aile Bakanlığı, yardım, istihdam ve kreş destekleri için kolları sıvadı

Aile Bakanlığı, büyük aile reformu için hazırlıklarını tamamladı: Sosyal yardımda bürokratik engeller kaldırılacak. Engelli istihdamı ve kreşler artırılacak

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Türkiye, 2019'da uygulamaya geçecek yeni sisteme hazırlanırken, hükümet de sosyal politikalarda yeni sayfa açıyor. Önümüzdeki dönemde toplumun çekirdeğini oluşturan aile ve aile değerlerini koruyan yeni reformlar hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumun tüm kesimini yakından ilgilendiren sosyal reformlarını açıkladı.
 
- 'Evlilik öncesi eğitim programı' yaygınlaştırılacak.
- Ücretsiz 'Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı' hizmeti, ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.
- Sosyal yardım başvuru ve değerlendirmelerindeki bürokrasi ortadan kaldırılacak.
- Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ülke geneline yaygınlaştırılarak daha fazla vatandaşın yardımlardan faydalanması sağlanacak.
- İşyeri kreş hizmeti artacak.
- Engelli istihdamının yükseltilmesi sağlanacak.
- Dar gelirli ailelere yardım artacak 'Okul Destek Projesi' hayata geçecek.(Takvim)

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