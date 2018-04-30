Ailede ortak bütçe mutluluk getiriyor
Türkiye´de çiftlerin yüzde 59’u yani her beş çiftten üçü, kazancını birlikte yönetmeyi tercih ediyor ve birlikte birikim yapmanın ilişkilerine de iyi geldiğini düşünüyor.
ING Bank IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye´de her 10 çiftten yedisi ortak bütçe yönetiminin ve para hakkında konuşmanın ilişkilerini ve finansal durumlarını güçlendirdiğini belirtiyor. Amerikalı çiftlerin yüzde 65´i, Avustralyalı çiftlerin yüzde 61´i, Avrupalı çiftlerin ise yüzde 53´ü kazançlarını birlikte yönetiyor ve birlikte birikim yapıyor.
ORTAK HESAP AÇIYORUZ
Sonuçlara göre, ‘Eşimle ortak banka hesabı açarım’ diyenlerin oranı Türkiye´de Avrupa´ya nazaran daha yüksek. Söz konusu oran Türkiye´de yüzde 52.2 iken, Avrupa’da oran yüzde 36.6´da kalıyor.
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