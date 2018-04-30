Ailede ortak bütçe mutluluk getiriyor

ING Bank IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye´de her 10 çiftten yedisi ortak bütçe yönetiminin ve para hakkında konuşmanın ilişkilerini ve finansal durumlarını güçlendirdiğini belirtiyor. Amerikalı çiftlerin yüzde 65´i, Avustralyalı çiftlerin yüzde 61´i, Avrupalı çiftlerin ise yüzde 53´ü kazançlarını birlikte yönetiyor ve birlikte birikim yapıyor.

ORTAK HESAP AÇIYORUZ

Sonuçlara göre, ‘Eşimle ortak banka hesabı açarım’ diyenlerin oranı Türkiye´de Avrupa´ya nazaran daha yüksek. Söz konusu oran Türkiye´de yüzde 52.2 iken, Avrupa’da oran yüzde 36.6´da kalıyor.