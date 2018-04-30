Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ailede ortak bütçe mutluluk getiriyor

Türkiye´de çiftlerin yüzde 59’u yani her beş çiftten üçü, kazancını birlikte yönetmeyi tercih ediyor ve birlikte birikim yapmanın ilişkilerine de iyi geldiğini düşünüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ING Bank IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye´de her 10 çiftten yedisi ortak bütçe yönetiminin ve para hakkında konuşmanın ilişkilerini ve finansal durumlarını güçlendirdiğini belirtiyor. Amerikalı çiftlerin yüzde 65´i, Avustralyalı çiftlerin yüzde 61´i, Avrupalı çiftlerin ise yüzde 53´ü kazançlarını birlikte yönetiyor ve birlikte birikim yapıyor. 

ORTAK HESAP AÇIYORUZ

Sonuçlara göre, ‘Eşimle ortak banka hesabı açarım’ diyenlerin oranı Türkiye´de Avrupa´ya nazaran daha yüksek. Söz konusu oran Türkiye´de yüzde 52.2 iken, Avrupa’da oran yüzde 36.6´da kalıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA