Air Berlin 70 uçuşunu iptal etti

Air Berlin havayolu şirketi, çok sayıda pilotun aynı anda rahatsızlandığını bildirmesi üzerine yaklaşık 70 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.

Ağustos'ta iflas başvurusu yapan ve satışı beklenen, Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin için ilk resmi teklif geldi. INTRO Group olarak havacılık yatırımcısı Hans Rudolph Woehrl tam 500 milyon euro tutarında bir paketle geldi.

Firma, gerek Almanya'da gerekse de yurtdışındaki bağlantı ve iniş kalkış noktalarıyla Avrupa'nın havacılık alanındaki en iyi yatırım fırsatlarından biri olarak gösteriliyor.

Teklif sunacakların 15 Eylül'e kadar vakti bulunurken, kararın ise 21 Eylül'e kadar verileceği belirtildi.