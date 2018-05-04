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Air France, grev yüzünden 269 milyon Euro zarara uğradı

Fransız havayolu şirketi Air France’in grevler nedeniyle zararının şu ana kadar 269 milyon Euro olduğu bildirildi.

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Fransa havayolu Air France’in grevler nedeniyle büyük maddi kayba uğradığı açıklandı. Pilotlar başta olmak üzere Air France çalışanlarının grevlerine katılımın beşte bir oranında olduğu tahmin ediliyor. Grevler nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilirken, kimi uçuşlar ise ancak gecikmeli olarak yapılabiliyor. Paris ve çevresindeki büyük havaalanlarından kalkan uzun menzilli uçak seferlerinin grevlerden etkilendiği kaydedildi.
 
Başta pilotlar olmak üzere Air France çalışanlarının 22 Şubat’ta başlattıkları grev nedeniyle toplam 11 gün iş bırakıldı. Haftada bir gün yapılan grevlerden dolayı şirketin en az 300 milyon Euro kaybı olduğu tahmin ediliyor. Grevlerin sürmesi halinde, yıl boyunca en az 300 milyon Euro’ya mal olacağını duyuran Air France - KLM grubu, bugün 2018'in ilk çeyreğinde 269 milyon net zarar olduğunu açıkladı.
 
Air France'daki grev günlerinin her birinin şirketin bütçesine olumsuz etkisinin 25 ila 30 milyon Euro arasında yansıdığı tahmin ediliyor. Şubat ve Mart'taki üç günlük grev, şirkete 75 milyon Euro’ya mal olduğu belirtildi. Grubun CFO'su Frederic Gagey, “Havayolu taşımacılığına yönelik talep açısından oldukça uygun bir dönem olan bu dönemden yararlanamamak çok büyük bir talihsizlik” diye konuştu.

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