Akbank, Apple mağazası konseptine dönüşüyor
Akbank, 70’inci yılında dijital bankacılığı fiziksel şubelere taşıyor. Apple Store’lerı tasarlayan Eight Inc. ile anlaşan Akbank’ın yeni şubelerinde gişe olmayacak. Yeni şubeler 2019’da tüm Türkiye’ye yayılacak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Adana’da 1948 yılında 12 kişi ile kurularak bugün 14 bin kişiye ulaşan Akbank 70’inci yılında tüm şubelerinde bankacılığın geleceğini şekillendirecek dönüşüm başlattı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Genel Müdür Hakan Binbaşgil’in katılımıyla tanıtılan dönüşüm projesi, dijital bankacılığın Apple Store tarzı şubelerle fiziksel hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ilk adım Galata Şubesi’nde atıldı. Yeni şubelerin tasarımı için Apple Store’lerı tasarlayan Eight Inc. Şirketi ile çalışıldı. Yeni şubelerde gişe olmayacak. Para çekme, yatırma, para transferleri ise ‘Gişe Eksta’ denilen makinelerle yapılacak. Çalışanların tabletle işlem yaptığı yeni konsept şubeler bu yılın sonunda 250’ye ulaşacak, 2019 sonunda ise tüm Türkiye’ye yayılacak.
7 YAŞINDA GİBİYİZ
Galata Şubesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer yaptıkları dönüşümü “Bugün bizim için çok önemli bir gün.Yetmiş yaşındayız ama yedi yaşındaki gibi dinç, dinamik, coşku doluyuz. Bugün geleceğin Akbank’ını inşa etmeye başlıyoruz” sözleriyeil anlattı.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil “Banko ve masa olmadan ferah mekanları müşterilerimizin hizmetine sunduk. Müşterilerimiz, kullanımı kolay ekranlarla işlemlerini tamamlayacak. Daha az kağıt, daha az nakit ve imza işleminin olacağı şubelerimizde, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunacağız” dedi.
Eight Inc. CEO’su Tim Kobe ise “Türkiye’de ilk işbirliğimizi Akbank’la yaptık. Türkiye için büyük bir değer olan Akbank markasıyla güzel bir sinerji yakaladık” diye konuştu.
Suzan Sabancı Dinçer ve Hakan Binbaşgil, yeni şube konseptini tanıttı.
Gişe Ekstra ile self servis
Binbaşgil, müşteriden alınan her üç imzadan ikisini kaldırdıklarını belirterek ayrıca 200 farklı işlemin yeni ‘Gişe Ekstra’larla self servis ve sıra beklemeden gerçekleşecğini anlattı. Bu proje kapsamında banka genelinde 20’den fazla ekipten 100’lerce Akbanklı ile çalıştıklarını ifade eden Hakan Binbaşgil, bu yıl sonuna kadar 250, 2019 yılı sonunda ise tüm şubelerde dönüşümü tamamlayacaklarını kaydetti. Binbaşgil bir şubenin ortalama 100 bin dolara dönüştüğünü de anlattı.
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