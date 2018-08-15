Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: Alınan tedbirlerin piyasalarda etkisi görülmeye başlandı

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yaptığı açıklamada, "Ekonomi yönetiminin tek çatı altında toplanmasının avantajını yaşadık." ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirlerin ardışık bir biçimde geldiğini ve piyasalarda etkisinin görülmeye başlandığını belirten Binbaşgil, "Piyasalarda yaşanan hareketliliğin sadece makro veriler ile açıklanması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.