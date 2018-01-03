Akdeniz ve Karadeniz’e yoğunlaştık

TANAP ve Türk Akımı gibi projelerin devam ettiğini belirten Albayrak, Türkiye’nin üretim konusunda da çalışmalar yaptığına dikkat çekerek “Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve gaz arama çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Akdeniz’deki deprem araştırmalarını yürütmek üzere daha şimdiden yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde aynı çalışmayı Karadeniz için de yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmaları takiben, söz konusu her iki denizin potansiyellerini ortaya koyacak ve aynı zamanda da Türkiye’de ve bölgemizdeki tedarik güvenliğine katkıda bulunacak araştırma ve delme faaliyetleri gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Albayrak, bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’ye ulaşan yeni sondaj gemisi ile Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de arama kuyuları kazmaya başlayacağını belirterek “Dünyaya sesleniyorum: Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız. Kimse kusura bakmasın” demişti.