Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası İstanbul'da tartışılacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneğinin (GAZBİR) stratejik partnerliğinde hayata geçirilen ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası’nın sonuçlarının, 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda (ICSG 2018) değerlendirileceği bildirildi.

ELDER'den yapılan açıklamada, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak kongrenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) destekleri ile ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kongre kapsamında özel bir oturumda Türkiye için akıllı şebekeye geçiş senaryolarının tartışılacağı belirtilen açıklamada, bu senaryoları belirlemek üzere elektrik dağıtım şirketleri tarafından EPDK koordinatörlüğünde başlatılan ve sonuç raporu mart ayında EPDK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak 'Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası’nın da değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, çoğu alanda olduğu gibi enerjide de tasarrufun yolunun bilgi teknolojilerinin akıllı çözümlere dönüştürülmesinden geçtiğini vurguladı.

Çeçen, "Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası projesiyle tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımının sağlanması, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını artırmaya yardımcı olunması ve enerji kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Projeyle ilgili güncel çalışmalara www.akillisebekelerturkiye.org/ web sayfasından ulaşılabiliyor. Projenin sonuç raporu Mart 2018 itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak. ICSG 2018’de ise sonuçları tüm paydaşların katılımıyla kapsamlı olarak değerlendirilecek.” ifadelerini kullandı.

"ICSG'de yeni iş birlikleri çıkar"

Projeye yerli ve milli teknolojinin mümkün olan en yüksek seviyede katılımını da arzu ettiklerini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Projenin temel çıktıları arasında akıllı şebekeye geçişin fayda maliyet analizinin yapılması da bulunuyor. Projede akıllı şebeke teknolojilerinin öncelikleri ve bu önceliklere ilişkin temel çerçeve ve yol haritası tarif ediliyor. Diğer yandan ICSG tüm bu konularda son teknoloji ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bir platform niteliğinde olduğundan, yapılacak ikili görüşmelerden yeni iş birlikleri çıkacağına inanıyorum. Ülkemiz birçok sektörde çok büyük yatırım potansiyeli taşıyor ve bu etkinlikle yabancı katılımcıların, ülkemizdeki yatırım potansiyelini açıkça göreceklerini düşünüyorum."