Akıllı şebekelerle 4 milyar liralık tasarruf mümkün

Elektrikte akıllı şebekelerin kullanılmaya başlanmasıyla yılda 4 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) öncesinde kongreden yapılan açıklamada, akıllı şebeke uygulamasıyla enerji kaybının azaltılabileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Çetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketiminin 280 milyar kilovatsaate ulaştığını ifade etti.

Akıllı şebeke uygulamalarıyla ihtiyaca göre enerji tüketiminin planlanabildiği bir sistemin tasarlanabileceğine işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Rakamsal bir örnek vermek gerekirse, elektrik tüketiminde sadece yüzde 1'lik bir kazanım 2,8 milyar kilovatsaatlik enerjiye karşılık gelir. Bu da tüketici tarafında faturalarda yılda ortalama 1 milyar liranın üzerinde bir kazanım anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği, akıllı şebeke uygulamaları ile elektrik tüketiminde 2020'ye kadar yüzde 4 düzeyinde bir kazanıma ulaşmayı hedeflemektedir. Benzer şekilde ülkemizde de sadece elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 4 düzeyinde bir kazanımın, ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı yılda 4 milyar liranın üzerinde olacaktır. Ülkemizde kayıp kaçak rakamları dünya ortalamasının üzerinde. Bu rakamların en yüksek olduğu bölge Dicle, Van Gölü ve Aras dağıtım bölgeleridir ancak Van gölü dağıtım bölgesindeki pilot uygulamayla sayaçların uzaktan takibiyle birlikte kayıp kaçak oranının yüzde 60 seviyelerinden yüzde 15'e düşürülebileceği öngörülmektedir.

Diğer yandan, elektrik tüketiminde aydınlatma önemli bir maliyete sahiptir. Yaklaşık 7 milyon sokak lambasının enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 41'lik bir enerji tasarrufu öngörülmektedir. Elektrik tüketiminde aydınlatmanın yaklaşık yüzde 2'lik paya sahip olduğu düşünülürse sadece aydınlatmadan 2 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu yapmak mümkündür."

İstanbul Kongre Merkezi'nde 25-26 Nisan'da düzenlenecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na 50'yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.