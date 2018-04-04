Akkuyu ile Türkiye nükleer lige çıkacak

Önceki gün Mersin’de temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali’nin Türkiye’nin elektrik ihtiyacı açısından bir zorunluluk olduğunu belirten, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Boztosun, yerli teknolojinin de bu sayede gelişeceğini söyledi. Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sayesinde nükleer lige çıkacağını ifade eden Boztosun, “Akkuyu’daki yüzde 35’lik yerlileştirme hedefinin, Sinop’ta 10 ya da 15 puan artırılarak yüzde 50’ye çıkarılması gerekiyor. Bir sonraki reaktörde bunu biraz daha artırmayı hedefleyip, en sonunda reaktörün kalbini yapacak bilgi birikimi ve teknolojiye ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi. Boztosun, Akkuyu NGS’deki reaktörlerin üçüncü nesil teknolojiye sahip olacağını ve güvenlik açısından hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmayacağını ifade ederek, bugüne kadar nükleer santrallerde meydana gelen sıkıntıların birinci ve ikinci nesil reaktör tiplerinde oluştuğunu belirtti.

GÜNEY KORE ÖRNEĞİ

Boztosun, Türkiye’nin yaklaşık 50 yıllık bir serüvenin ardından nükleer enerjiye adım attığını söyledi. Nükleer reaktörün kontrollü ve kontrolsüz bölgeler olmak üzere iki ana kısımdan oluşacağını ifade eden Boztosun, reaktörün ana bileşenlerinin olduğu bölümün dışındaki kontrolsüz bölgedeki her şeyin yerli sanayici tarafından yapılabileceğini kaydetti. Boztosun, şunları söyledi: “Nükleer teknolojiyle ilgili konular bir kültür meselesidir. Ülkemizde ne yazık ki, şu ana kadar bu konuda bir kültür oluşturulamamıştır. Rusya’ya gönderdiğimiz öğrenciler ve yapılacak bu ilk nükleer reaktörle edinilen tecrübe bu alanda bir kültür oluşturacaktır. Yerlileştirme bağlamında bir sonraki reaktörde yüzde 50’yi hedeflerken, tıpkı Güney Kore örneğinde olduğu gibi bu süreç içerisinde kendi nükleer reaktörümüzü kendi milli kaynaklarımızla yapmanın yolu açılmış oluyor.”

KALKINMAYI SAĞLAYACAK