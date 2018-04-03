Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün atılıyor

Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende, santralin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak.



Son dönemde 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi küresel ölçekte projelere imza atan Türkiye, Akkuyu ile de 20 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayacak. Türkiye ekonomisine karşı yürütülen karanlık operasyonlara karşı Ruslar dev bir yatırımla Türkiye ekonomisine olan güveni de tescil edecek.



4.800 MW'TAN OLUŞACAK



Akkuyu, dünyanın en güvenilir ve emniyetli projesi olarak kabul ediliyor. Projede tüketilen yakıtların olduğu peletler de Rusya'ya gönderilecek ve Türkiye'de depolanmayacak.



Mersin-Akkuyu sahasında nükleer santral kurmak ve işletmek üzere ilk imza 12 Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında atılmıştı. Anlaşma ile Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 megavat gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. 1.200 megavat gücünde olacak ilk reaktör 2023'te devreye alınacak. Akkuyu sahasının nükleer santral alanı olarak belirlenmesi ise daha eskiye dayanıyor. Akkuyu sahası, 1976'da Atom Enerjisi Komisyonu tarafından lisanslanırken, yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandı.



İZİN SÜRECİ 3 YIL SÜRDÜ



Proje için önemli aşamalardan biri olan ve üç yıl önce başlayan inşaat lisansı süreci de tamamlandı. Mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi inşası için TAEK tarafından inşaat lisansı verilmesine karar verildi. Halen dünyada 31 ülkede 450 nükleer santral işletmede olup, 55'inin de inşası sürüyor. Akkuyu ile birlikte inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, inşaatın belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şirketimiz inşaat izni bekliyor, bu da verilecek." dedi.



(Sabah)