Akkuyu Nükleer Santrali için çalışma izni alındı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, sınırlı çalışma izninin, nükleer adanın güvenliği için önem arz eden bina ve yapılar hariç, nükleer santralin geriye kalan bütün kısımlarında yapı ve montaj çalışmaları yapılmasını kapsadığı belirtildi.

Şirketin sınırlı çalışma izninin alınabilmesi için 3 Mart'ta TAEK'e başvurduğu ve Kurumun, sunulan belgelerin kapsamlı inceleme ve değerlendirmesinin yapılmasının ardından sınırlı çalışma izni verilmesini uygun bulduğu bildirildi.

İnşaat lisansının 2018 yılının ilk yarısında alınmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki aylar içinde TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi uzmanları, Ön Güvenlik Analiz Raporu'nun değerlendirmesini sürdürerek, sahada yapılan çalışmaları inceledikten sonra inşaat lisansı başvurusuna ilişkin raporu düzenleyecek. TAEK'in olumlu görüşünün ardından, Akkuyu Nükleer AŞ'ye inşaat lisansının verilmesiyle NGS'nin bütün güvenlik standartlarına uyum sağlayacak şekilde tüm yapıların inşaatına ve gerekli olan bütün sistemlerin montaj çalışmalarına başlanabilecek."

- "İnşaatın büyük kısmı yerli şirketlerden"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuri Galanchuk "Sınırlı çalışma izninin alınması, Akkuyu NGS Projesi için oldukça önemli bir aşama, bundan sonraki hedef inşaat lisansını almak." ifadesini kullandı.

Hazırlık aşamasının ardından projede büyük kısmı yerli şirketler tarafından yapılması düşünülen inşaat çalışmalarına geçileceğini belirten Galanchuk, NGS'nin tüm bina ve yapılarının inşaatına en kısa zamanda başlamak istediklerini bildirdi. Galanchuk, bu süreçte tüm ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uyum sağlanmasının en önemli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca haziran ayında Akkuyu Nükleer AŞ'ye 49 yıllığına üretim lisansı verilmişti.