Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor 'Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz'

Türkiye için tarihi gün... Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan Akkuyu Santralinin bugün temeli atılıyor. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhrbaşkanım değerli misafirler bugün burada 20 milyar dolarlık maliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesinin temelini atıyoruz. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan kesintisiz elektrik üreteceğiz. Sağlayacağı verimli enerjinin yanında sanayiden tarıma birçok alanda kazandıracağı nükleer kapasiteyi düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu'da en yüksek güvenlik standartlarına sahip reaktörlerle enerji üretmiş olacağız. 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacağız. Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanım, bu rüyanın gerçeğe dönüşmesinde sizin liderliğiniz ve sahiplenmeniz en önemli rol olmuştur. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Sayın cumhurbaşkanım ve Sayın Putin'in gösterdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu güçlü işbirliği ortak bir gelecek için atacağımız adımlara önemli bir referans olacaktır. Emeği geçen tüm eski bakanlarımıza ve 1955'ten bugüne emek vermiş tüm siyasetçi bürokrat ve akademisyenlerimizi saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun.