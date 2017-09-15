Akkuyu’da ortaklık yıl sonunda, inşaat martta
Rosatom’un Uluslararası Ticari İlişkiler Başkan Yardımcısı Kirill Komarov yüzde 49 hisseyi Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gelecek yılın başında işletme ruhsatını alıp, birinci çeyrek sonunda inşaata başlayacaklarını söyledi.
Rus nükleer enerji şirketi Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına mart ayı başlarında başlanabileceğini duyurdu. Rosatom, nükleer tesis projesindeki yüzde 49 hissesini bu yıl sonuna kadar Türk şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyuma satacak. Rosatom’un Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Başkan Yardımcısı Kirill Komarov Londra’da Dünya Nükleer Derneği’nin konferansında yaptığı açıklamada, Rosatom’un hisselerini Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
“Gelecek yılın başında Türkiye’den nükleer işletme ruhsatını alacağımızı ve birinci çeyrek sonunda ilk betonlamaya başlayacağımızı umuyoruz” diyen Komarov projenin, bir an önce tamamlanmasını isteyen Türk hükümetinin güçlü desteğine sahip olduğunu belirtti. Komarov, yap-sahip ol-devret modeline göre tamamlanacak olan projede Türkiye’nin Rosatom’a 15 yıl süreyle, kw/saat başına 12.35 cent ortalama elektik ücreti ödeyeceğini ve bunun enflasyona uyarlanmış fiyat olmadığını söyledi. Rosatom, kendi yatırımını çıkardıktan sonraki gelirlerinin yüzde 20’sini Türkiye’ye ödeyecek.
20 MİLYAR DOLAR MALİYET
Yap-sahip ol-devret modelinin, Rosatom’un gelişmekte olan ülkelerdeki standart model olduğunu söyleyen Komarov, başka modelleri de olduğunu söyledi. Bu modelde ülke, tesisi satın almak yerine Rosatom’a üretilen elektrik için ücret ödüyor. Akkuyu Projesi, 20 milyar dolar maliyetiyle Rusya’nın kamu kuruluşu olan Rosatom’un en büyük kontratlardan biri.
Toshiba, 3. nükleer santralle ilgileniyor
Toshiba’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu nükleer reaktör üreticisi Westinghouse’un CEO’su Jose Emetrio Gutierrez, Dünya Nükleer Birliği konferansında yaptığı açıklamada Türkiye’de 3. nükleer enerji santral projesiyle ilgili çok yakında yeni gelişmelerin olacağını duyurdu Westinghouse, 2014 yılında Çin Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu ve Elektrik Üretim A.Ş. ile anlaşmaya varmıştı. Westinghouse tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de bir nükleer enerji santrali inşa etme planlarında çok yakında ilerleme beklendiği belirtildi. Westinghouse, AP1000 reaktör teknolojisini esas alan 4 üniteli bir nükleer santralin Türkiye’de kurulması için 2014 yılında Çin’in Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu (SNPTC) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile sözleşme imzalamıştı. Dünya Nükleer Birliği (WNA) konferansında demeç veren Westinghouse CEO’su Jose Emeterio Gutierrez “Türkiye’de SNPTC ile birlikte çalışıyoruz. Umuyorum ki, çok yakında yeni haberler vereceğiz” dedi. Türkiye, halihazırda 3 büyük nükleer santral projesi yürütüyor. Söz konusu projelerin bir tanesi Rus Rosatom, diğeri de Fransız Engie’in de yer aldığı Japon-Fransız konsoriyumu aracılığıyla devam etmekte.
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