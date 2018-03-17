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Akkuyu’nun Türk mühendisleri nisandan itibaren iş başında

Türkiye’nin ilk nükleer santral projesinde istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan 35 Türk mühendisin, gelecek aydan itibaren Akkuyu NGS’de iş başı yapması bekleniyor.

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Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Türk mezunlar, Rusatom Energy International (REIN) şirketinin Moskova’daki ofisinde önceki gün REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Konstantin Ryzhak ve Akkuyu Nükleer AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva ile bir araya geldi. MEPhI’de uzmanlık eğitimlerini 6.5 yılda tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk mezuna, burada Akkuyu NGS projesinde çalışmaları teklifi resmen iletildi. REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye için uzman yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak “Mesleki kariyerinizde ilerlemenize imkan tanıyan kapılar sizin önünüzde açılacaktır” ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Konstantin Ryzhak da “İlk nükleer santral projesine sizlerin değerli katkılarını bekliyoruz” dedi.

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