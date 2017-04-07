Akol’dan Kıbrıs’ta yeni konut projesi

Projede 55, 59 ve 64 metrekare olmak üzere 3 tip 1+1 daire, 84.5 ve 94 metrekare 2+1 daire ve 120 metrekare 3+1 daire seçeneklerinin yer alacağını söyleyen Akol Group CEO’su Niyazi Şanal, lansmana özel fiyatların ise 37 bin 900 İngiliz Sterlini’nden başlayacağını ifade etti. Akol Aevnue’nin Gazimağusa kent merkezinde yer alacağını belirten Şanal “Projemiz İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC kampüsü ile Adakent Üniversitesi kampüsü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüslerine yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu bakımdan da daha lansmanı yapılmadan yoğun ilgi gördü” diye konuştu.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ

Şehrin göbeğinde bir rezidans mantığı ile hareket ettiklerini söyleyen Şanal “Modern çizgilerle tasarlanan Akol Avenue, Akol Development’ın bundan önceki projelerindeki kalite hassasiyetini de koruyor. Projenin lansmanına nisan ortalarında başlamayı hedefliyoruz. Şimdiden ofislerimiz proje için yoğun ilgi görüyor. Ayrıca Kıbrıs’ın en güzel plajlarında birkaç dakikalık mesafede bulunup da aynı zamanda ülkenin ikinci büyük kentinin merkezinde konumlanmak ve de şehirdeki üç üniversitenin oluştuğu üçgenin merkezine oturmak işlerimizi kolaylaştırıyor. Kıbrıs küçük bir yer, işlerinizi iyi yaparsanız o kadar çok talep görüyorsunuz” dedi.