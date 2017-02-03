Albayrak: Akkuyu’yu 2023’te hizmete alacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin (NGS) nükleer teknoloji transferi açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Bakan Berat Albayrak “Akkuyu,’3+ teknolojiyle’ alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS’yi inşallah, 2023 yılında hizmete almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu NGS’nin inşa çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade eden Bakan Albayrak, Akkuyu NGS’nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS’yi inşallah, 2023 yılında hizmete almayı planlıyoruz.”